"Le plus moche, c'est le meilleur" : comment le pull de Noël est devenu tendance

Après Halloween, les baby shower ou encore le black friday, une nouvelle mode est venue des pays anglo-saxons et fait un carton en France : le pull moche de Noël ("Ugly christmas sweater" en version originale). Il y a même une journée mondiale le vendredi 17 décembre. En France, on le trouve désormais dans les grandes surfaces, les magasins de prêt-à-porter ou même les boutiques de luxes.

Mais pour trouver le top du pull moche, le mieux est d’aller dans une friperie. À Kilo Shop sur le boulevard Saint-Germain à Paris, le pull moche de Noël fait partie du top 3 des ventes du mois de décembre 2021, notamment grâce aux trentenaires qui font des concours entre amis ou dans les entreprises.

"Il y a deux concepts : le pull de Noël un peu classique et le moche avec lequel les gens font des petits concours..." Maude, responsable chez Kilo Shop à franceinfo

Il y a les pulls classiques rouges avec "les pères Noël dessus ou des bonhommes de neige qui font du ski", poursuit la responsable boutique. Elle nous présente aussi un pull-robe qui est "un petit peu le déguisement de lutin ou de mère Noël avec des petits boutons et des petites clochettes autour". Une pièce "magnifique" pour remporter un concours.

Cette mode n'étonne pas vraiment Rachel qui a les yeux qui brillent devant ces beaux pull de Noël. Cette Américaine de 23 ans est installée en France depuis un an : "J'ai un pull moche avec Snoopy et je le porte chaque année pour Noël. Le plus moche, c'est le meilleur. Il y en a quelques fois avec des lumières qui clignotent c'est formidable."

"Cela met tout le monde au même niveau dans une entreprise"

Les industriels l'ont bien saisi, cette mode anglo-saxonne touche désormais le grand public. Pour comprendre pourquoi, direction un très bel hôtel particulier parisien, Vincent Grégoire dirige la prospective à NellyRodi, une agence de conseil en stratégie. Son travail est de prévoir la mode et de la comprendre. "Il y a un phénomène d'entraînement, c'est hyper fédérateur et rassembleur parce que dans une entreprise, cela met tout le monde au même niveau. Quand on voit un big boss qui lance des défis avec ses équipes, tout le monde s'y met et tout le monde est ridicule ou 'ridicool'."

"Je trouve ça très intéressant car cela contribue à abolir les frontières sociales et entre génération." Vincent Grégoire à franceinfo

Il y aussi du positif, les bulles de Noël, ses motifs et ses couleurs criardes donnent un peu de vie dans cette période plombée par la pandémie.