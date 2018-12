Amiens : Noël s'invite à l'hôpital

Il vient deux fois par semaine au chevet des enfants malades de l'hôpital d'Amiens (Somme), accompagné de l'infirmier en chef Pipeau. Le docteur Micky, clown, soigne en faisant rire et récolte des sourires. "Rencontrer des petits bouts comme ça qui sont dans leur lit, ça m'émeut à chaque fois. J'essaie de donner toute mon énergie pour qu'ils soient bien", explique-t-il après un numéro réussi face à une petite fille. Intermède joyeux entre les soins parfois douloureux, loin de la maison.

Envoyer de l'hôpital ses vœux au père Noël

Les journées sont longues pour les enfants et elles le sont encore plus ces jours-ci parce qu'il y a une inconnue. "On fait tout notre possible ces jours-ci pour que les soins soient réalisés au préalable et pour qu'ils puissent sortir pour Noël, mais tout le monde n'aura pas cette chance", explique Sylvie Dubuisson, puéricultrice. C'est pourquoi les enfants peuvent envoyer directement de leur service de soins, dans une boîte, leurs vœux au père Noël. Tous les enfants auront une réponse d'ici le 24 décembre. Le docteur Micky passera aussi, le soir de Noël. Le plus beau cadeau pour tous c'est que la maladie soit au bout du couloir.

