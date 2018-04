Rouen : au CHU, le robot Hope rend le sourire aux enfants

Hope n'est pas très imposant. Du haut de son mètre 40 et de ses neuf kilogrammes, il est pourtant devenu un renfort de poids pour l'équipe du service pédiatrie du CHU de Rouen (Seine-Maritime). Le robot multicolore se promène avec plusieurs jeux sur lui et il est possible de le colorier. Il est souvent réclamé par les enfants, qu'il encourage, câline et chatouille. Hope est souvent présent pendant les soins, ce qui permet aux petits de se divertir tout en réduisant leur niveau de stress.

Adopté aussi par les parents

Hope a également séduit les plus grands. Les parents apprécient ainsi de revoir leurs enfants sourire et saluent l'initiative. Les créateurs de Hope tentent constamment de l'améliorer. L'objectif est en effet désormais de lui permettre d'accompagner les enfants jusqu'au retour à leur vie "normale". Bonne nouvelle : Hope devrait bientôt avoir du renfort. Life, sa petite soeur, devrait débarquer au CHU de Rouen en septembre prochain.

