DIRECT. Résultats du bac 2022 : les candidats des différentes académies vont découvrir s'ils ont décroché leur diplôme

Voici un premier point sur l'actualité :



Admis, au rattrapage ou recalé ? C'est le jour J pour près de 710 000 candidats au baccalauréat nouvelle formule qui découvriront ce matin leurs résultats. Suivez notre direct et découvrez les résultats sur notre page.



Au moins six personnes ont été tuées et 26 blessés dans une fusillade survenue hier dans la banlieue de Chicago, à Highland Park, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Le tireur a été interpellé.



Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine, tandis que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu repousser l'envahisseur demanderait du "temps et des efforts surhumains".





L'Algérie célèbre en grande pompe le 60ème anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire crispe toujours ses relations avec Paris. Elise Lambert s'intéresse à la délicate transmission de la mémoire dans les familles.