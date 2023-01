Le dérèglement climatique touche directement certaines espèces, mais peut également provoquer l’extinction d’animaux en dépendant. Voici comment ces cascades d’extinctions peuvent déséquilibrer la biodiversité.

“Toutes les espèces sont connectées à d’autres espèces à travers différentes relations. Et si une espèce disparaît, les effets de cette extinction vont se propager à ces autres espèces.” Les coextinctions, ou cascades d’extinctions, représentent une menace grandissante sur la biodiversité naturelle. Giovanni Strona, est chercheur en écologie à la Commission européenne, et a étudié ce phénomène.

“Même si parfois c’est plus facile d’étudier les effets directs et d’observer comment chacune des espèces réagit au changement climatique, ce qui est bien sûr important, il faut aller plus loin, et vraiment creuser dans la complexité des écosystèmes pour être capables de limiter les futurs effets du changement climatique sur ces systèmes”, pense-t-il.

“La mort des coraux peut mener certains animaux à l’extinction”

Ces cascades d’extinctions pourront être visibles dans tous les écosystèmes, où les espèces ont des liens entre elles. “Parmi les écosystèmes où la coextinction est maintenant clairement identifiée, il y a les récifs coralliens. Les coraux sont menacés par le réchauffement climatique, le réchauffement des océans et l’acidification des océans. La mort des coraux peut mener tous les animaux qui dépendent d’eux localement à l’extinction.”

“Si on pense au réseau alimentaire terrestre, par exemple, quand des pollinisateurs disparaissent, ça peut entraîner la disparition de plantes qui ont perdu leurs pollinisateurs. Alors certains herbivores, qui se nourriraient de ces plantes, pourraient se retrouver sans ressources. Leur population pourrait alors décliner, et ce déclin de population pourrait affecter les prédateurs qui mangent ces herbivores”, ajoute le chercheur. Pour lui, il faut alors prendre en compte tous ces liens pour vraiment comprendre les effets dévastateurs du réchauffement climatique, mais également comment protéger ces espèces.