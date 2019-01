Léopards des neiges : les chasseurs devenus protecteurs

Des montagnes de l’Altaï, il a bien failli disparaître. Si le léopard des neiges a survécu, c'est à l'homme qu'il le doit. Des hommes qui, longtemps, l'ont traqué pour sa fourrure et qui sont aujourd'hui ses plus fervents protecteurs. La vallée de l'Argout est l'une des plus difficiles d'accès de la région, l'une des plus sauvages. C'est ici que Merguen Markov est né et qu'il a grandi. Aux confins de la Russie et du Kazakhstan. Merguen sait que là où il y a des bouquetins, les léopards des neiges ne sont jamais très loin.

Merguen était braconnier, comme tant d'autres



Ce matin-là, Merguen va relever le piège qu'il a posé à près de 2 000 mètres d'altitude, sous une barre rocheuse. Un piège photo qui se déclenche automatiquement dès qu'il détecte une présence. Merguen est impatient de voir ce qu'il y a sur la carte mémoire. Ce léopard tant espéré est présent sur les clichés, photographié au cœur de la nuit. Il y a cinq ans encore, Merguen était braconnier, comme tant d'autres avec lui. Quand le régime communiste s'est effondré, en 1991, la ferme d'État qui faisait vivre toute la vallée de l'Argout a vite fait faillite. Les employés se sont retrouvés au chômage sans la moindre indemnité. Alors, beaucoup se sont mis à braconner pour nourrir leur famille.