Deux policiers lancent une cagnotte pour ouvrir une maison de retraite pour les chiens de la brigade canine

Deux policiers de la brigade canine de Marseille sont à l'origine de cette initiative pour construire des box à destination des chiens de service mis à la retraite

Après leurs bons et loyaux services, ils méritent une retraite paisible. Les chiens de policiers auront peut être bientôt une maison de retraite. C'est en tout cas le projet de deux policiers de la brigade canine de Marseille, qui ont lancé une cagnotte pour construire des box à destination des chiens de service mis à la retraite, comme le rapporte 20 Minutes vendredi 29 mars.

Tout est parti de la situation d'Erros, un chien réformé de la police en 2014, après six ans passés à traquer de son flair redoutable les stupéfiants et billet de banque. Les chiens policiers officient généralement huit ans au service de l’Etat puis sont adoptés par leurs maîtres, ou placés dans des familles d’accueil, explique le quotidien.

Cinq boxes dont un médicalisé

Mais dans le cas d'Erros, son maître a éré muté et son caractère "hyperactif" et "imprévisible" a rendu son placement en famille d'accueil impossible. Stéphane de Mendonsa et Cédric Goulart, conducteurs cynotechniciens au sein de la briagde canine, ont donc eu l'idée de créer une maison de retraite à destination de chiens comme Erros.

Leur cagnotte en ligne baptisée "Un toit pour Erros", a récolté plus de 9 000 euros, sur les 40 000 euros nécessaires selon eux. La police nationale leur a cédé un terrain dans son centre régional de formation, pour y construire cinq boxes dont un médicalisé, à destination de quatre retraités canins marseillais, rapporte le journal. "On espère que cette initiative inspirera d’autres brigades dans d’autres villes de France", confient les policiers.