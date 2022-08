Les caméras de surveillance rendues obligatoires dans tous les abattoirs d'Espagne

On a du mal à parler de bien être animal dans un abattoir… Mais l’implantation obligatoire de caméras dans les quelque 700 installations du pays a bien pour but de répondre aux inquiétudes des organisations animalistes.

En Espagne, comme ailleurs, ces dernières ont alerté l’opinion par des enquêtes choc, caméra caché. Le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, avoue qu'elles ont joué un rôle clef dans la décision du gouvernement : "Cela a secoué les consciences, celles des organisations animalistes, mais aussi des citoyens ordinaires de ce pays, sans oublier le coût en termes de réputation pour la majorité du secteur, pour tous ceux qui font bien leur travail".

Les premiers concernés ne réagissent pas trop mal à la mesure. Ignasi Pons, directeur adjoint de l’organisation de l’industrie de la viande Fecic, la Fédération Entrepreneuriale des Viandes et des Industries de la Viande, qualifie même cette obligation d'"initiative positive".

"On ne souhaite qu’une chose, c’est qu’avec cette nouvelle règlementation, on n’ait plus à voir ce genre d’images."