Europe : la fin des objets à usage unique ?

L'Europe veut réduire l'utilisation des objets en plastique à usage unique;, tels que les cotons-tiges, les pailles, assiettes, verres et autres couverts. Elle envisage même de bientôt les interdire. Ils sont un véritable danger pour des millions d'animaux. L'image d'une tortue blessée retrouvée avec une paille dans le nez a fait le tour du monde et ému des millions d'internautes. Il faut des centaines d'années pour dégrader un objet en plastique.

Interdictions progressives

En Grèce, l'île de Sikinos a d'ores et déjà interdit les pailles en plastique qui seront remplacées par des pailles issues d'une matière biodégradable. Le gouvernement britannique, lui, souhaite interdire les pailles et les cotons-tiges d'ici la fin de l'année. En France, les gobelets et les assiettes en plastique seront interdits à partir du 1er janvier 2020.