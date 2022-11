Corrida : l'association L214 publie une nouvelle vidéo choc dénonçant "une lente et longue agonie" pour les taureaux

Ces images ont été tournées le 24 septembre dernier et montrent les différentes étapes de la corrida qui s'est tenue à Brocas dans les Landes. Cette vidéo de plus de 8 minutes s'accompagne des explications de Sébastien Arsac, un fondateur de L214, une association qui milite pour la défense des animaux, connue pour ses vidéos choc dans les abattoirs.

>> Corrida : le gouvernement va s'opposer à la proposition de loi d'interdiction déposée par La France insoumise



Très vite, on peut voir du sang coule sur le dos des six taureaux, blessés à l'aide de piques ou de banderilles, ces bâtons entourés de tissus multicolores avec au bout des harpons. Ils sont utilisés par les toreros en début de corrida. "Les harpons sont plantés un peu n'importe où, mais ils tiennent, hélas pour lui. Le taureau est en sang, et en larmes", commente Sébastien Arsac dans la séquence.

Le gouvernement s’opposera à l’interdiction de la corrida.



Voici quelques images de cette « tradition » qu’ils défendent, prises le 24 septembre à Brocas dans les Landes par @L214.



De jeunes taureaux terrorisés, torturés à mort pour divertir le public. pic.twitter.com/wgfXWcplHi — Hugo Clément (@hugoclement) November 15, 2022

La corrida, "un anachronisme" pour L214

Cette vidéo est publiée dans un contexte de débat autour de la corrida suite à la proposition de loi du député La France Insoumise (LFI), Aymeric Caron, sur son interdiction. Le gouvernement va s'opposer à cette proposition de loi selon une information franceinfo du 15 novembre. Ce texte, visant à interdire la corrida, sera examiné le 24 novembre à l'Assemblée nationale, lors de la niche parlementaire de LFI.

"Ce sont beaucoup de lames qui viennent transpercer le taureau. C'est une lente et longue agonie pour ces animaux. Sur 90% des territoires français, la corrida est un délit qui est puni par cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et c'est quelque chose qui est encore toléré dans les départements du sud de la France. Pour nous, c'est une sorte d'anachronisme finalement", explique Sébastien Arsac. Avec cette vidéo, l'association dit espèrer nourrir le débat et mettre fin à la corrida en France.