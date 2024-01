Alpes-Maritimes : trois blessés après la chute d'un bus scolaire sur une voie ferrée

Dans les Alpes-Maritimes, un bus a fait une sortie de route, vendredi 12 janvier au matin, avant de tomber dix mètres plus bas, sur une voie ferrée. Trois personnes ont été blessées.

À Levens (Alpes-Maritimes), un bus a fait une chute impressionnante d'une dizaine de mètres, dans le vide. Il est tombé vers 9h du matin, vendredi 12 janvier, et avait à son bord deux adolescents et son conducteur. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait heurté les rochers qui longent la route, donné un coup de volant et perdu le contrôle de son véhicule. "Pour une raison indéterminée, le bus a quitté la chaussée et s'est renversé", explique le Capitaine Pierre Binaud, SDIS 06.

La voie ferrée est impraticable

Les deux adolescents, âgés de 14 ans, ont été transportés à l'hôpital Lenval de Nice (Alpes-Maritimes). L'un était blessé gravement et l'autre légèrement, tout comme le conducteur de 31 ans. En conséquence de l'accident, la voie des chemins de fer de Provence, sur laquelle le bus est tombé, est impraticable. D'importantes manœuvres seront nécessaires pour la dégager. "On a beaucoup de chance, il n'y avait pas beaucoup de monde dedans, il n'y a aucun train qui est passé et aucun véhicule qui a été impacté", affirme Antoine Véran, maire (LR) de Levens.