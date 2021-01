Violences faites aux femmes : l'appel d'offres concernant la ligne d'écoute du 3919 est interrompu

Le gouvernement a décidé d'"interrompre" la procédure contestée de marché public censée désigner l'opérateur gérant la ligne d'écoute 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales, a annoncé lundi 25 janvier la ministre chargée du dossier, Élisabeth Moreno. Cet appel d'offres était vivement contesté par la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF), qui opère la ligne depuis 1992. "C'est complètement inutile", dénonçait mardi 17 novembre sur franceinfo Dominique Guillien-Isenmann, présidente de la structure.

Le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes "va réexaminer comment procéder à une redéfinition du mode de gestion" de ce service et "a décidé d'interrompre la procédure de marché public en cours", a-t-il précisé dans un communiqué.

Ce changement s'inscrivait alors dans la volonté de rendre le 3919 disponible 24h/24 en 2021, comme cela avait été annoncé lors du Grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales. L'objectif était de rendre la plateforme téléphonique comme "un véritable service public" dont le ministère en "définit les objectifs et les modalités, et on la finance à 100%", avait alors expliqué auprès de l'AFP le cabinet d'Elisabeth Moreno. Pour une ligne d'écoute "publique, et pour ainsi dire nationalisée", "le recours à la commande publique s'impose", avait-il assuré.