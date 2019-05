La Norvège promet 100 millions d'euros pour la lutte contre les violences sexuelles

La somme sera versée sur trois ans pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans les crises humanitaires.

C'est un fléau qui affecte des millions de victimes à travers le monde. La Norvège s'est engagée vendredi 24 mai à verser un peu plus de 100 millions d'euros sur trois ans à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les crises humanitaires. "La violence à caractère sexuel et sexiste détruit les personnes, elle détruit les communautés locales et il est extrêmement difficile de réparer les dégâts", a déclaré la cheffe de la diplomatie norvégienne, Ine Eriksen Søreide. "C'est pour cela qu'il faut faire plus en matière de prévention", a plaidé la ministre à l'ouverture d'une conférence internationale sur cet thème à Oslo.

Le riche pays scandinave a promis de consacrer 1 milliard de couronnes (102,5 millions d'euros) à la lutte contre ce fléau entre 2019 et 2021, dont 350 millions dès cette année. Les Emirats arabes unis se sont aussi engagés à hauteur de 10 millions de dollars.