États-Unis : en Californie, de plus en plus de sans-abri vivent dans leurs voitures

C'est le peuple des parkings. La Californie compte la moitié des sans-abris des États-Unis. Devant une bibliothèque à San Diego, chaque voiture est en fait une maison. Des sans-abris travaillent et ne peuvent pourtant pas se loger, comme Gregg Simons, 20 ans, livreur. "Un studio d'une pièce avec un évier et des w.c., c'est 1 200 dollars. Et je gagne un peu moins de 1 100 dollars au maximum", explique-t-il. S'il reste, c'est que le temps est clément en Californie. Sa voiture roule peu, car l'essence est chère.

Habiter dans un van à 300 dollars par mois

À San Diego comme à Los Angeles, ces voitures habitées ne sont pas les bienvenues. Gary Harris est un ancien sans-abri qui possède 13 camionnettes garées à Venice Beach. Il loue chacun de ses vans 300 dollars par mois. Une seule règle : le parking autour doit rester propre. Seul Gary a les clés de contact des camionnettes. Le parking n'est pas payant, mais réglementé par la ville : il faut changer les vans de place tous les trois jours, sous peine qu'ils partent à la fourrière.

