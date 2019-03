Malheureusement, ce chiffre n’est que très partiel et bien loin de la réalité… Comme le reconnaît lui-même le collectif, qui écrit très clairement : « Ces listes ne sont en rien exhaustives et nous les communiquons afin que des familles, des amis, puissent apprendre ces décès ». Et pourtant, année après année, le chiffre publié en fin d’hiver par le collectif est repris dans la presse, qui en fait ses gros titres sans toujours prendre suffisamment de recul.

La source la plus fiable en la matière est en fait un document que l'Institut de la veille sanitaire avait consacré au sujet en 2015. Celui-ci croisait les chiffres du collectif avec d’autres données, collectées par un institut de recherche (CépiDc-Inserm), qui traite l'ensemble des certificats de décès en France. En croisant les deux sources (ce qui ne garantit toujours pas l’exhaustivité), l'organisme était arrivé à une estimation de 6 730 décès de personnes sans domicile fixe entre janvier 2008 et décembre 2010 en France. Soit environ 3000 morts dans la rue par an, six fois plus que le seul chiffre du collectif. Pour le collectif, le chiffre réel pourrait même être multiplié par dix par rapport à leur décompte.

Une nouvelle estimation plus précise, obtenue en croisant des données plus récentes, doit être effectuée pour la période 2012-2016. L’occasion pour la presse, habituellement si prompte à faire dans la surenchère, de donner des chiffres plus proches de la réalité…

