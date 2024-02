Saint-Valentin : l'histoire insolite d'un amour qui a franchi clandestinement les frontières de la RDA

À l'approche de la Saint-Valentin, le 14 février, rencontre avec un couple avec une histoire d'amour extraordinaire. Marion a clandestinement traversé la frontière allemande avec son compagnon, cachée dans le coffre de sa voiture.

Quand ils remontent le fil de leur amour né il y a 53 ans, ils redécouvrent un sentiment puissant qui les habitait : la liberté. À vingt ans, ils étaient enfin libres de se marier en 1972. "On respire le bonheur", observe Marion en regardant un cliché de leur mariage. Le Français et l'Allemande de l'Est ont pu sceller leur union, qui leur était interdite en RDA. Leur romance est née dans un pays cadenassé, avec un mur qui séparait la RDA communiste et l'Allemagne de l'Ouest.

Une évasion rocambolesque

Marion, née en RDA, était une jeune fille privée de liberté et Louis un étudiant curieux de découvrir le monde. Amoureux, il leur était interdit de se marier. Elle a décidé de fuir son pays. Louis a récupéré la voiture de son père en France afin de la rejoindre en Hongrie et de traverser la frontière avec sa compagne dissimulée entre la banquette arrière et le coffre. Le 10 août 1971, ils s'évadent de Budapest, traversent la Yougoslavie, l'Autriche et rejoignent l'Allemagne de l'Ouest quatre jours plus tard pour éviter de traverser le mur séparant la RFA et la RDA. Aujourd'hui, le couple vit paisiblement dans le Calvados.