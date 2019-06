Plus petit État au monde, le Vatican fête ses 90 ans

Le Vatican est le plus petit État du monde : 44 ha et 900 citoyens. Mais son aura diplomatique dépasse largement ses frontières. L'accord de séparation avec l'Italie date du 11 février 1929. Signé par Benito Mussolini, il reconnait à l'Église catholique le droit de disposer d'un État indépendant. Ce statut donne au Vatican le droit de siéger dans de nombreuses instances internationales et sa diplomatie y a obtenu quelques succès marquants.

Scandales financiers

En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, Jean XXIII sera un médiateur entre l'Union soviétique et les États-Unis. Jean-Paul II fragilisera ensuite le système communiste en soutenant l'opposition en Pologne, puis en accompagnant toute l'Europe centrale dans sa marche vers l'Union européenne. Et même si de récents scandales financiers ou de mœurs ont sapé le prestige du Saint-Siège, le pape François continue de jouer un rôle central pour plus d'un milliard de catholiques.

Le JT

Les autres sujets du JT