VIDEO. Les chrétiens sont-ils "coincés" ? Tous les juifs sont-ils riches ?... Des élèves apprennent à déconstruire les préjugés sur les religions

"Les juifs ont de l'argent. Alors, d'où vient ce préjugé ?" est une des questions posées par les membres de l'association Coexister. D'une classe à l'autre, ils interrogent les élèves et les alertent sur les stéréotypes qui peuvent errer dans les cours d'école. Toutes les idées préconçues sont passées au crible afin de pointer leurs origines et les conséquences déplorables qu'elles engendrent. Les élèves manifestent une grande attention, les mains se lèvent, ils s'interrogent et s'instruisent. "Notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment le préjugé est né dans la société, (…) d'en expliquer l'histoire et d'ensuite le déconstruire", explique Samuel Grzybowski, cofondateur de l'association.

Lutter contre les idées destructrices

"Les banques aussi ont été créées par les juifs", prétend une élève. L'animatrice de l'association démantèle d'emblée l'affirmation et prend le soin de rappeler l'origine de cette insinuation. Face aux préjugés soulevés, les intervenants expliquent également que seule une partie minoritaire des musulmans sont arabes ou encore que les chrétiens sont présents dans toutes les catégories sociales et qu'ils ne sont pas tous "millionnaires" ou "coincés".

Les jeunes qui ont assisté à cette campagne de sensibilisation semblent avoir compris à quel point la méconnaissance d'une religion pouvait être destructrice. "Ça a permis de changer le regard de tout le monde", souligne une élève après la présentation.

Les actes antisémites ont augmenté de 74 % en France en 2018.