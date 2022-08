Compiègne : trois hommes et une femme soupçonnés d'avoir prostitué et séquestré une adolescente ont été interpellés

La fille de tout juste quinze ans accuse plusieurs personnes de l'avoir séquestrée et prostituée.

Soupçonnés de "proxénétisme aggravé" d'une adolescente, trois hommes et une femme étaient en garde à vue à Compiègne (Oise) dimanche 7 août. lls ont été interpellés samedi après-midi après qu'une fille de 15 ans a alerté un ami. Ce dernier "aurait appelé le 17 pour dénoncer des faits de prostitution et de séquestration", a détaillé la procureure Marie-Céline Lawrysz à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Les trois hommes mis en cause sont originaires de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, et connus, pour au moins deux d'entre eux, pour des faits de violences, trafic de stupéfiants ou vol. La femme, originaire de Compiègne, est soupçonnée d'avoir "hébergé la victime dans un appartement compiégnois". L'implication de chacun "reste à déterminer", a noté la procureure, alors que l'adolescente a aussi "dénoncé plusieurs autres personnes"

Une adolescente en fugue depuis mai

Originaire des environs de Reims (Marne), l'adolescente "placée en foyer par un juge des enfants de Châlons-en-Champagne depuis environ deux ans" aurait "fugué depuis le mois de mai", selon la procureure. D'abord prostituée à Paris, elle aurait tenté d'échapper à ses proxénètes.

L'adolescente aurait ensuite "été prise en charge par un homme qui l'aurait emmenée sur Amiens (Somme), où elle se serait prostituée également, avant d'arriver à Compiègne", a retracé Marie-CélineLawrysz. Elle y aurait été prostituée trois semaines environ. "Elle dit qu'au départ elle se prostituait de son plein gré, puis la situation s'est envenimée, et elle aurait été séquestrée", a-t-elle complété, précisant que les faits "restaient à éclaircir".