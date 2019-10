Quatre détenus se sont évadés lors d’un transfert entre le tribunal de Marseille et la prison des Baumettes

Menottés deux par deux, les détenus ont pris la fuite lundi soir lors de leur transfert vers la prison des Baumettes. Ils ont profité d'un arrêt à un feu rouge pour forcer la porte du fourgon.

Quatre détenus se sont évadés, lundi 14 octobre dans la soirée, durant leur transfert entre le tribunal de Marseille et la prison des Baumettes, ont appris franceinfo et France Bleu Provence de sources syndicale et policière.

Au moment du retour du fourgon pénitentiaire aux Baumettes, dans la soirée, les gardiens comptent les détenus et surprise : par rapport à la feuille de sortie, il en manque quatre.

Les détenus ont forcé la porte du fourgon

Les autres détenus présents dans le véhicule leur expliquent alors que les quatre fugitifs, menottés deux par deux, ont profité d'un arrêt à un feu rouge, en plein centre-ville de Marseille, pour forcer la porte du fourgon et prendre la fuite à pied.

Ils ont sauté du camion et ils sont partis. Ce sont des petites rues, c'est très facile de se cacher. Et comme personne ne les a vus, ils ont eu le tempsCathy Forzy, du syndicat FO des Baumettesà France Bleu Provence

Ces quatre détenus avaient été conduits au tribunal pour être interrogés par les magistrats dans des affaires relevant de la correctionnelle, notamment pour association de malfaiteurs, proxénétisme ou extorsion. Les quatre hommes sont toujours recherchés.