Médiation : une solution plébiscitée par les Français

La médiation a le vent dans le dos. Les Français plébiscitent de plus en plus ce moyen de régler les conflits, comme l'explique la journaliste Justine Weyl, sur le plateau du 13 heures de France 2. "Le médiateur des télécoms, par exemple, qui gère les litiges entre les clients et les fournisseurs a reçu 13 000 dossiers en 2017, ce qui est supérieur de 8% par rapport à l'année précédente. Le médiateur des assurances a reçu, quant à lui, 16 150 dossiers en 2017. Et depuis le début de l'année 2018, le nombre de demandes est supérieur de 18% par rapport au premier trimestre de l'année 2017."

Des gains de temps et d'argent

Recourir à un médiateur peut permettre de gagner du temps et de l'argent. Les litiges sont réglés en 20 jours alors qu'avec la justice, c'est au minimum trois mois, relève Justine Weyl. Gain de temps équivaut souvent à gain d'argent. Faire appel à un médiateur en cas de litige entre deux voisins coûte en moyenne entre 500 et 1 000 euros, alors qu'en justice, c'est entre six et dix fois plus cher, selon l'association des médiateurs, explique-t-elle.

