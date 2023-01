Justice : retour sur l’affaire Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH

Il y a deux ans, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, a tué une conseillère de Pôle emploi et deux directrices des ressources humaines. Arrêté 48 heures plus tard, il se mure depuis dans le silence.

C’est une vengeance mûrie pendant plus de 15 ans. Gabriel Fortin va suivre ses victimes pendant des années pour connaître, leurs vies, leurs habitudes, avant de passer à l’acte. Tout commence par un premier licenciement, un rejet de l’entreprise qu’il n’a jamais digéré. Le 26 janvier 2021, il est 17 heures 55 dans une commune d'Alsace, lorsque Gabriel Fortin rentre dans son ancienne entreprise et abat, à bout portant, la DRH qui avait mené son entretien de licenciement 15 ans plus tôt. Son contrat avait été rompu pour des problèmes de comportement, d’insubordination et manque de performance.



Interpellé après 48 heures de cavale

Une heure après son premier crime, Gabriel Fortin se rend au domicile du deuxième DRH. Mais son arme s’enraye, il rate sa cible et s’enfuit. Il se rend ensuite au Pôle Emploi de Valence (Drôme) deux jours plus tard. Il tire sur Patricia Pasquion qui sera touchée mortellement. "Je pense au directeur d’agence qui s’est retrouvé avec Patricia dans les bras au moment de son décès (...) c’était vraiment très dur", rapporte Christophe Champlois, salarié de l'agence. Pourtant, Patricia ne le connaissait pas. Il sera interpellé à Valence, tandis qu’il tente de prendre la fuite.