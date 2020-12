Disparition suspecte d'une mère de famille dans le Tarn : une enquête ouverte contre X pour "enlèvement et séquestration"

Une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire" a été ouverte contre X après la disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre dans le Tarn d'une mère de famille de 33 ans, Delphine Jubillar, a indiqué mercredi 23 décembre le procureur de Toulouse.

"Rien n'indique" que cette disparition "a pu être volontaire" et "ces faits se poursuivant depuis plus de sept jours accomplis revêtent désormais une qualification de nature criminelle", l'enquête est confiée à deux magistrats toulousains "au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire", a précisé Dominique Alzeari dans un communiqué.