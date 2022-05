Affaire McKinsey : le siège français du cabinet de conseil perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale

Une perquisition est en cours, mardi 24 mai, au siège français de McKinsey, avenue des Champs-Elysées à Paris, dans le cadre de l'enquête préliminaire pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" à l'encontre du cabinet de conseil, selon le Parquet national financier.

Le PNF avait ouvert une enquête le 31 mars après la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Les entités françaises du cabinet McKinsey y étaient accusées d'avoir mis en place un montage fiscal qui leur ont permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

Le cabinet McKinsey assure, dans un texte publié le 6 avril, se tenir "à la disposition des administrations et autorités compétentes". Le groupe s'étonne cependant de la "focalisation" sur son cas et "réaffirme que le cabinet respecte les règles fiscales et sociales françaises qui lui sont applicables".