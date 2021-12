Quand la France recrutait des travailleurs étrangers pour assurer les tâches pénibles et salissantes

BRUT

"La France a besoin de main d'œuvre étrangère du fait de son expansion économique qu'elle connaît depuis un certain nombre d'années, et aussi du fait, c'est l'aspect qualitatif de la question, que les Français ont abandonné les travaux à caractère salissant ou pénible qui sont souvent aussi des travaux peu rémunérés", expliquait Pierre Bideberry, directeur national de l'office d'Immigration. C'était en 1964 et à cette époque, à l'usine, sur le chantier, un ouvrier sur trois n'était pas français. Il y avait notamment 800 000 travailleurs Algériens.