Pas-de-Calais : 132 migrants secourus en mer

Les secours sont intervenus au large des côtes du Pas-de-Calais samedi 17 février pour prendre en charge 132 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations en difficulté, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a envoyé un navire de sauvetage "en milieu de matinée" pour secourir les migrants d'une première embarcation, au large de Gravelines. À bord, 57 migrants ont été secourus. Le navire de sauvetage a ensuite rejoint le port de Calais "en milieu d'après-midi" et a débarqué les 57 personnes, qui ont été "prises en charge par les services de secours à terre".

Dans le même temps, "en milieu de journée", une autre embarcation a demandé assistance. Cette fois-ci, 75 personnes étaient présentes à bord. Elles ont été prises en charge par un navire de sauvetage puis déposées au port de Boulogne-sur-mer.

Une des zones les plus fréquentées au monde

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord "met en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus". "Ce secteur maritime est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 600 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), c'est donc un secteur particulièrement dangereux y compris quand la mer semble belle", souligne-t-elle.