Ocean Viking : la France pourrait accueillir le bateau de migrants

La France pourrait accueillir le bateau de migrants bloqué en mer depuis 19 jours, mercredi 9 novembre. L'Italie a refusé de le faire, provoquant des remous avec notre gouvernement. La Corse et la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) se sont porté volontaires.

L’Ocean Viking et ses 234 rescapés à bord font route vers la France mercredi 9 novembre. Depuis 19 jours et les premiers sauvetages, il s’est vu refuser 43 fois l’accès à un port à Malte puis en Italie. Le bateau est aujourd’hui le sujet d’un bras de fer entre ce dernier et la France. Mardi 8 novembre, Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, remercie la France d’accueillir le chalutier dans un communiqué.

Le gouvernement français en colère après le refus de l’Italie



Le coup de force de Giorgia Meloni met en colère l’exécutif français. “L’attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations et le refus de laisser accoster ce bateau à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l’ensemble des pays de l’union, est inacceptable”, déclare Olivier Véran, porte-parole du gouvernement au micro de FranceInfo mercredi. Pour l’heure, aucun port français n’a annoncé accueillir le bateau. Mais le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône), Benoît Payan, s’est porté volontaire.