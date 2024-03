La FDJ lance un réseau de "lieux refuge" chez les buralistes pour les femmes victimes de harcèlement de rue

Le gouvernement évoque "des lieux sûrs pour recueillir, rassurer, réorienter les victimes partout en France" pour les femmes qui subissent du harcèlement de rue. La Française des Jeux (FDJ) et l'application Umay ont signé un partenariat, jeudi 7 mars, pour transformer le réseau de bar-tabac-presse en "lieu refuge".

Après des expérimentations "concluantes", menées à Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), ou encore Rouen (Seine-Maritime), le géant de la loterie va proposer "sur la base du volontariat" aux 29 000 commerçants de son réseau une formation délivrée par Umay, une application qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et l'insécurité.

Quelque "mille nouveaux lieux sûrs chez nos buralistes", selon le gouvernement

L'application, qui a signé une convention avec le ministère de l'Intérieur en 2022, répertorie à ce jour 3 200 gendarmeries, 600 commissariats et 6 000 établissements labellisés "safe places" (lieux sûrs) : bars, restaurants et boîtes de nuit, mais aussi points de vente, magasins et institutions, où les personnes utilisatrices qui se sentent menacées peuvent s'abriter.

L'application fonctionne comme un GPS et propose des itinéraires où sont signalés les "lieux sûrs" et les commissariats, et donne la possibilité de désigner des personnes de confiance qui peuvent suivre le déplacement. On peut également envoyer des alertes sur l'application ou signaler un danger. Il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser.

Umay revendique 60 000 membres actifs et a déjà signé des partenariats avec Monoprix, Île-de-France Mobilités (IDFM) ou encore des collectivités locales. Le partenariat avec la FDJ permettra doit permettre de "créer 1 000 nouveaux lieux sûrs chez nos buralistes ou marchands de presse", a souligné sur X (anciennement Twitter) Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes.