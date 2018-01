VIDEO. Eure : un maire met la main à la poche pour ouvrir un bar dans sa commune

En 2011, il n'y avait plus de commerce à Quittebeuf (Eure). Son maire, Benoît Hennart, c'est alors retroussé les manches. Depuis, plusieurs commerces ont ouvert leurs portes. Dernier en date : Au p'tit canon. Pour permettre l'ouverture de ce café-restaurant, il a mis le bleu de travail et a restauré le lieu. "Je n'ai pas eu le choix. Comme je voulais ouvrir mon bar, j'ai acheté les murs et on a fait les travaux nous-mêmes", comment l'intéressé.

Un achat avec ses deniers personnels

Le maire a contacté Pierre et Audrey, un jeune couple qui voulait s'installer à la campagne. Ils versent au maire un loyer de 500 euros par mois. Aujourd'hui les clients sont contents de se retrouver Au p'tit canon. "Après la gym, on vient boire un café. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Ca fait revivre un peu", explique une habitante de la commune. Le couple gère aussi la petite épicerie juste à côté, un autre commerce qui rend bien des services aux gens du village, "pour les personnes âgées ou celles qui n'ont pas de voiture".

Le maire a investi ses deniers personnels, un prêt de 200 000 euros sur 20 ans pour acheter les murs du commerce, parce que la commune n'avait pas les moyens de le faire. "C'est impératif d'avoir des commerces dans notre commune", estime-t-il, annonçant qu'il entend également faire ouvrir une boucherie à Quittebeuf.

