INFO FRANCEINFO : Risques pour la santé, stress, violences : les droits de retrait exercés par les enseignants ont fortement augmenté en 2022

Les droits de retrait exercés par les enseignants ont fortement augmenté en 2022. C'est ce que démontre l'analyse annuelle des signalements faits sur la santé et la sécurité au travail des personnels, réalisée par le ministère de l'Education nationale que vous révèle franceinfo mardi 19 décembre.

Ce droit de retrait, un professeur l'exerce en refusant de venir travailler parce qu'il estime qu'il est dans une situation de danger grave et imminent. Selon cette analyse, les droits de retrait des enseignants ont ainsi augmenté de 15% dans le premier degré (écoles) et de 66% dans le secondaire (collèges et lycées).

Risques biologiques, manque de personnels, agressions et violences

Ce sont les risques biologiques, notamment liés au Covid-19, qui sont la première cause du retrait d'un enseignant. Ils représentent 22,6% des cas. Viennent ensuite les personnels en nombre insuffisant (14,5% des cas). Cela peut être, par exemple, des difficultés à gérer seul un élève au comportement difficile, des manques d'accompagnants d'élèves en situation de handicap ou de personnels de vie scolaire. Les agressions et les violences sont la troisième cause des droits de retrait (11,3%), à égalité avec les risques liés aux bâtiments. Les menaces externes, venant notamment de parents d'élèves, et les intrusions représentent 8,1% des cas.

Cette forte augmentation des droits de retrait est liée, selon certains syndicats, à plusieurs phénomènes. Les personnels sont mieux sensibilisés et informés sur les procédures d'alerte et n'hésitent plus à les utiliser. Ils évoquent aussi une forme de fatigue professionnelle. Ils n'ont plus envie d'attendre avant de signaler un problème. Il y a donc moins d'autocensure face à des situations de violence de plus en plus régulières.

Risques psychosociaux, ambiance thermique

Plus largement, les enseignants pointent les risques encourus dans le cadre de leur fonction, sans qu'ils exercent forcément leur droit de retrait. Un tiers (35,8% dans le primaire, 36,8% dans le secondaire) concerne les risques psychosociaux. Cela comprend des difficultés de gestion de classe, un nombre d'élèves trop important, des enfants trop difficiles à gérer ou des menaces de la part de jeunes ou de parents. Environ un quart des cas (25% en premier degré et 29,7% en second degré) concernent l'ambiance thermique, c’est-à-dire la mauvaise isolation des bâtiments scolaires qui obligent les enseignants et les élèves à travailler dans une étuve l'été et dans le froid en hiver. Loin derrière, on trouve également les risques liés aux équipements de travail, aux transports routiers, aux chutes ou encore aux nuisances sonores.

L'analyse des signalements faits sur la santé et la sécurité au travail des personnels de l'Education nationale est faite, chaque année, sur la base des remontées faites par les personnels dans les registres des établissements. Le document final prend en compte la totalité des trente académies.