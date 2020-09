Harcèlement scolaire : une enseignante mise en examen après le suicide d'une élève

Evaëlle a mis fin à ses jours à l'âge de 11 ans. Elle confie à ses parents être victime de harcèlement de la part de sa professeure de français, mise en examen pour harcèlement sur mineur, et de certains élèves. Selon ses parents, qui témoignent pour France Télévisions, son enseignante lui demande d'expliquer devant la classe pourquoi elle se sent harcelée. "On l'a traité de menteuse, ils se moquaient d'elle, ils ricanaient et elle devait répondre [...] elle s'est mise à pleurer, la professeure lui a dit deux fois 'arrête de pleurer, réponds aux questions', on a des témoignages d'enfants", raconte sa mère, Marie Dupuis.

L'enseignante est mise en examen pour harcèlement sur mineur

À plusieurs reprises, les parents alertent la direction sur le comportement de l'enseignante et de certains élèves. Le rectorat de l'académie de Versailles confirme que des mesures ont été prises : "l'établissement avait mis en place plusieurs actions pour faire cesser cette situation". Sans résultat, le harcèlement continue jusqu'en juin 2019. Evaëlle décide de mettre fin à ses jours. Ses parents déposent plainte contre la professeure de français. Cette dernière a été mise en examen pour harcèlement sur mineur.