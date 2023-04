Dordogne : un collégien agressé dans la cour de récréation pour avoir porté un maillot de l'OM

Un collégien de Dordogne a été agressé jeudi 30 mars dans la cour de récréation par deux camarades parce qu'il portait un maillot de l'OM, rapporte vendredi 7 avril France Bleu Périgord. Le jeune garçon a eu le nez cassé et plusieurs points de suture.

Le collégien de 4e s'est vu délivré 12 jours d'ITT par un médecin aux urgences. L'agression a eu lieu durant la pause entre midi et deux, selon la mère de l'adolescent. "Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de l'OM, il y en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter [...] ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien", a-t-elle raconté.

Une enquête judiciaire en cours

"Mon fils s'est fait massacrer le visage pour un tee-shirt de l'OM". Elle se souvient d'avoir été "folle de rage" lorsqu'elle a été appelée par l'établissement. Elle a emmené son fils aux urgences pour être examiné et passé des examens. Selon elle, son fils a déjà eu des disputes avec des camarades avec ce maillot "mais cela n'était jamais allé aussi loin", a-t-elle poursuivi.

Selon le beau-père du jeune garçon, le collégien est victime de harcèlement depuis son entrée en 6e dans le collège. D'après lui, le tee-shirt n'a été qu'un prétexte. Une semaine après son agression, le collégien va mieux, mais appréhende son retour dans l'établissement scolaire à la fin du mois. La mère a porté plainte à la gendarmerie. Selon les informations de France Bleu Périgord, une enquête judiciaire est en cours. En parallèle de l'enquête judiciaire, une enquête interne est menée au sein de cet établissement.

L'adjoint aux Sports du maire de Marseille, Sébastien Jibrayel, a réagi sur Twitter. Il invite l'adolescent au stade Vélodrome pour assister à un match de l'OM.