Journée internationale pour les droits des femmes : des milliers de personnes défilent dans toute la France

"Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête", "féministe en colère, je ne vais pas me laisser faire", est-il écrit sur les pancartes. A l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, plusieurs milliers de personnes ont défilé, mardi 8 mars, dans toute la France contre les violences sexistes et pour l'égalité salariale. "On en a ras-le-bol du féministe washing, du blabla, on veut des actes", a dit à l'AFP Sophie Binet, chargée des questions d'égalité des sexes à la CGT, syndicat membre du collectif de 62 organisations à l'origine de la manifestation, à Paris.

"Halte à toutes les violences contre les femmes, le patriarcat tue", "L'égalité des salaires ne doit pas être une parole en l'air", pouvait-on également lire dans le corège parisien.

Lycéens ou étudiants à l’université et en école, les jeunes se mobilisent à la manifestation du #8mars pour la journée internationale des droits des femmes. #DroitsDesFemmes pic.twitter.com/g446jKPNTm — Amélie Petitdemange (@APetitdemange) March 8, 2022

"Ni invisibles, ni disponibles, libres et irréductibles"

"Violées, battues, harcelées, les femmes en ont assez", "Qui ne dit mot ne consent pas", "Ni invisibles, ni disponibles, libres et irréductibles", était-il également écrit sur des pancartes à Montpellier (Hérault).

"Beaucoup de monde" à Toulouse (Haute-Garonne), a rapporté 20 Minutes. "Nous ne nous tairons pas", "céder n'est pas consentir", pouvait-on aussi lire sur des affiches à Lyon (Rhône).

Les quatre principaux candidats de gauche à la présidentielle ont participé à la manifestation parisienne. Anne Hidalgo et Fabien Roussel ont fait chacun de brefs passages dans la manifestation alors que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont profité du défilé pour évoquer longuement leurs propositions pour la présidentielle.