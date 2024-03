Citoyenneté : le gouvernement lance la "réserve territoriale citoyenne" pour donner le moyen de "s'engager au service de sa commune"

Le gouvernement a lancé jeudi 29 février "une réserve territoriale citoyenne en partenariat avec l'initiative 'l'Heure Civique' pour donner à chacune et chacun le moyen de s'engager au service de sa commune", a annoncé dans un communiqué la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure.

Le dispositif "l'Heure civique" a été lancé par l'association Voisins Solidaire, qui a aussi créé la fête des voisins. Le concept est simple : donner une heure de son temps chaque mois pour une action solidaire. L'État "doit être facilitateur dans cette envie de s'engager". Ainsi, le gouvernement souhaite s'appuyer sur la plateforme 'l'Heure civique' "en l'orientant vers les maires et les élus locaux".

"Une heure par mois, on peut tous le faire", assure vendredi matin sur franceinfo Atanase Périfan, créateur de l’heure civique et partenaire de l’initiative gouvernementale. "C’est la première marche de l'engagement citoyen", explique-t-il. "Aujourd'hui, on voit bien qu'on est tous débordés. On n'a pas envie de contraintes, on a peu de temps et on voit bien que le bénévolat classique vieillit", souligne-t-il.

Favoriser la solidarité entre voisins

Sur le site, "chaque citoyen pourra signifier à son maire qu'il est disponible pour donner un petit peu de son temps au service des autres sur sa commune, et chaque maire pourra faire appel aux habitants s'étant manifestés pour l'accompagner dans les événements de sa commune : soutien lors d'événements, aide pour faire traverser les enfants, entretien des espaces verts, etc." explique le communiqué. "Quand on y pense, une heure, ça semble être peu, c'est la durée d'une séance à la salle de sport ou d'un épisode de série. Cependant, une heure peut tout changer", commente Dominique Faure.

Atanase Périfan assure que l’heure citoyenne n’est pas en concurrence avec des petits boulots rémunérés : "C’est sur des aides ponctuelles. Quelqu’un qui va venir changer une ampoule. Aucun professionnel ne va venir chez vous pour changer une ampoule", affirme Atanase Périfan.

"La réserve territoriale citoyenne, c'est une fabrique de mobilisation solidaire, une armée de bonne volonté prête à s'investir au service de sa commune pour le mieux-vivre ensemble", s’est réjoui Dominique Faure. Elle est "convaincue que la générosité citoyenne peut irriguer l'action publique et la rendre plus efficace et puissante". Car comme "nous l'avons vu ces dernières années avec la pandémie de Covid-19, il existe un gisement de solidarité dans nos communes, les habitants veulent se sentir utiles", poursuit la ministre dans son communiqué.

🔴 "Réserve territoriale" ➡️“J’ai par exemple besoin de couper une branche, je suis un peu handicapé, je ne peux pas le faire, un volontaire va venir”, explique Atanase Périfan, créateur de L'Heure civique, qui permet de participer à une action de solidarité près de chez soi pic.twitter.com/S3DUJwS46u — franceinfo (@franceinfo) March 1, 2024

Ce projet a commencé à germer en juillet dernier. À ce moment-là, Dominique Faure "a initié une démarche visant à améliorer les conditions d'exercice du mandat d'élu local" en juillet dernier. Dans ce cadre et "face aux discussions sur une crise de l'engagement, le gouvernement a lancé en novembre 2023 une consultation citoyenne grâce à l'application Agora". Les résultats "ont notamment révélé que même si près de 7 Français sur 10 ne sont pas engagés au service de leur commune, la moitié souhaite s'impliquer à condition que leur engagement ait un impact sur leur quotidien", souligne la ministre.

"L’heure civique, c'est le meilleur antidote contre la déprime et la morosité", conclut Atanase Périfan.