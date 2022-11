DIRECT. Mission Artemis vers la Lune : le lancement de la fusée retardé en raison d'une série de problèmes techniques

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARTEMIS

: NASA's Nail also said "a rough calculation" of the work remaining shows a "no earlier than 1:45 a.m. ET" launch, but there is still no new T-0 time.

: Le décollage d'Artemis ne devrait pas intervenir avant 7h45, heure de Paris, prévient la Nasa, du fait des préparations encore en cours.

: We are in our planned hold at T-10 minutes. Currently, the upper stage liquid hydrogen is 78% filled. Core stage has been topped off – both liquid hydrogen and liquid oxygen are 100% filled. The ethernet switch has been replaced and will be verified.

: NASA will issue a new T-0 time "once the launch team is able to determine how much work is left."No new launch time yet, but expected to be a slip into the two hour window past the 1:04 a.m. ET opening.

: Le décollage de la fusée géante de la mission Artemis, ce matin depuis la Floride, reste programmé à partir de 7h04 heure de Paris, avec une fenêtre de tir possible de deux heures. Il peut donc avoir lieu jusqu'à 9h04. La préparation du décollage a été perturbée ces dernières heures par une fuite de carburant, finalement réparée.

: 6 heures, commençons avec un premier point sur l'actualité :



Un missile, "très probablement de fabrication russe" selon Varsovie, a touché le territoire polonais à six kilomètres de la frontière avec l'Ukraine hier, faisant deux morts. "Il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence", réagit ce matin l'Elysée. "Beaucoup de pays disposent du même type d'armements et donc identifier le type de missile n'est pas forcément identifier l'acteur qui l'a mis en œuvre". La Russie dément tout tir de missile vers la Pologne.



Moscou a tiré "environ" 100 missiles sur l'Ukraine hier, touchant plusieurs infrastructures énergétiques essentielles dans différentes régions, et faisant au moins un mort. Environ 10 millions de foyers ukrainiens ont été privés d'électricité. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.





L'ancien président républicain Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ce dernier a fait cette annonce sous un tonnerre d'applaudissements de militants, réunis dans la salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride.



Après plusieurs reports, la fusée géante de la mission Artemis doit enfin décoller vers la Lune ce matin, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Suivez notre direct.