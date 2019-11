Santé : les adolescents ne font pas assez de sport

Les ados, paresseux ? Le cliché a de l'avenir. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quatre adolescents sur cinq au monde ne bougent pas assez. Alors que l'OMS recommande une heure d'activité physique par jour, 85% des filles n'appliquent pas ce conseil. Du côté des garçons, ils sont 78% à faire moins d'une heure d'activité physique quotidiennement.



La place du sport à l'école

La révolution numérique serait la cause de ce constat. Selon Leanne Riley, coauteur de cette étude, "cela semble avoir modifié les déplacements des adolescents, les incitant à rester assis, être moins actif, à conduire plus à marcher moins et être moins actif en général". L'écart se creuse entre les pays. Alors qu'ils sont 34% à faire au moins une heure d'activité physique par jour au Bangladesh, ils sont seulement 6% en Corée du Sud. Une différence qui s'explique par la place faite au sport. Ainsi aux États-Unis, le sport étant très valorisé à l'école, les ados bougent plus que la moyenne.

Le JT

Les autres sujets du JT