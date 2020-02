Bien-être : la méthode Wim Hof ou comment affronter le froid sans souffrance

C'est un défi pour le corps, mais surtout pour le mental. En plein mois de février, des stagiaires s'apprête à plonger dans les eaux froides du lac des Graves, dans le Cantal. L'instructeur de la méthode Wim Hof, Leonardo Pelagotti, a établi son camp de base dans le département. Il s'agit d'une méthode de yoga pour affronter le froid, qui permet de renforcer le système immunitaire, d'améliorer la qualité du sommeil ou de gérer le stress. Le jour du tournage, ils sont une trentaine à tenter l'expérience.

Une méthode inspirée par l'homme de glace

Wim Hof est un Néerlandais surnommé "l'homme de glace". À 60 ans, il détient 20 records du monde pour des expositions au froid extrême. L'hyperventilation augmente la saturation du sang en oxygène et stimule la libération d'hormones du bien-être, comme l'adrénaline et la dopamine. La morsure du froid a beau être intense, la sensation de chaleur intérieure est plus forte. Une expérience aussi incroyable que déroutante.

