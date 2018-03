A presque 100 ans, il bat le record du 50 mètres nage libre

L'Australien Georges Corones, qui s'apprête à célébrer son centième anniversaire le mois prochain, a parcouru la distance en 56 secondes 12 centièmes.

Georges Corones, qui était le seul inscrit dans sa catégorie s'est élancé dans le bassin du Gold Coast Aquatic Center – qui accueillera le mois prochain les compétitions de natation lors des Jeux du Commonwealth – et a fait voler en éclat le précédent record de sa catégorie, réalisé en 2014 par le Britannique John Harrison, 99 ans, qui avait nagé les 50 mètres en 1 minute 31 secondes 19.

Il bat également le record du Canadien Jaring Timmerman, qui la même année, avait nagé la distance en 1 min 16 sec 92, pour la catégorie des 105-109 ans.

Georges Corones, ancien médecin, passionné depuis son plus âge par la natation à qui il attribue le secret de sa longétivité, n'a repris la compétition qu'à l'âge de 80 ans. Et depuis, il enchaîne les victoires. Il a déjà établi plusieurs records régionaux et nationaux sur d'autres distances.

Dans la piscine, "c'est le seul moment où votre corps n'a pas à se battre pour résister à la gravité. Quand vous êtes dans l'eau, vous flottez et il n'y a plus agréable sensation", a déclaré le quasi-centenaire, à sa sortie de l'eau.

avec AFP