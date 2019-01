Quand la gastro s'invite sur le bateau, la croisière tombe à l'eau !

Partie dimanche dernier pour sept nuits, la croisière de la compagnie Royal Caribbean s’est achevée un jour plus tôt : 475 personnes à bord souffraient de gastro-entérite.

L’Oasis of the Seas a quitté Port Canaveral, à Orlando, pour une semaine de croisière. Haïti, la Jamaïque, Mexico : la semaine s’annonçait mémorable. Le paquebot, un des plus grands du monde, dispose de piscines, d’un mur d’escalade, d’une patinoire, ou encore d’un cinéma 3D, et peut accueillir plus de 6 000 passagers. Mais une épidémie de gastro-entérite a rapidement gâché le voyage ...

Interdiction de quitter le navire

Après 3 jours de croisières, des vacanciers ont ressenti les premiers symptômes de la gastro-entérite. Dès le jeudi, 277 personnes sont tombées malades, rapporte CNN. La maladie se répand rapidement: 475 passagers et membres d’équipage sont touchés le vendredi. Les voyageurs malades ont été confinés dans leur chambre. Les autorités jamaïcaines ont refusé de laisser les passagers accoster pour raisons sanitaires. Ce n’est que de loin qu’ils ont pu admirer les côtes cubaines, toutes les escales ayant été annulées. La croisière a donc été écourtée, et le bateau a rejoint le port de départ, à Orlando, en Floride, samedi.

Une croisière qui coûte cher à la compagnie

L’épidémie ne sera pas sans frais pour la compagnie Royal Caribbean. En effet, Owen Torres, son porte parole, a annoncé que "tous les invités du navire recevront le remboursement complet du prix de leur croisière". Il a également fallu désinfecter complètement le navire pour le prochain départ, qui a eu lieu dès dimanche soir. C’est aussi la compagnie qui a pris en charge la nuit d’hôtel de samedi à dimanche, puisque les passagers ne quittaient la Floride que le dimanche. Des résultats de laboratoire sont attendus pour déterminer si l’épidémie est due à un norovirus, cause la plus courante de gastro-entérite aigue.

La gastro, c’est quoi ?

Diarrhée, selles liquides, vomissements … Les symptômes de la gastro-entérite sont bien connus. Dans plus de 80% des cas, la maladie est due à un virus. Chez l’enfant, le virus en cause est souvent le rotavirus, alors qu’il s’agit du norovirus chez l’adulte. Ces infections sont très contagieuses. La gastro peut cependant également être causée par des bactéries ou autres parasites, dont la transmission se fait par voie digestive principalement. L’intestin se contracte alors mal, ce qui perturbe la digestion. La flore bactérienne est aussi déséquilibrée : les symptômes apparaissent.

Que faire en cas de gastro-entérite ?

Lors d’une gastro-entérite, les diarrhées vont rapidement déshydrater le corps. Il est donc important de boire beaucoup d’eau, au minimum deux litres par jour. Il est également conseillé de faire plusieurs petits repas par jour, avec des féculents, des carottes bien cuites ou encore du poisson. Il faut éviter les fibres végétales, comme les crudités et légumes verts, les fruits frais et les plats épicés. Et enfin, pour éviter la transmission, il faut penser à se laver les mains très souvent !