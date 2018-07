Pétards : attention à vos mains !

Même s'ils sont conçus pour faire la fête, les pétards, mortiers et autres fumigènes sont des engins explosifs. Ils peuvent entraîner l'équivalent de blessures de guerre avec de graves séquelles s'ils sont manipulés sans les précautions nécessaires.

"Le problème du pétard, c'est que c'est un blast, c'est une explosion qui va générer des lésions de tous les tissus de la main : la peau, les tendons, les artères, les nerfs et les os. Et à cette lésion des tissus proprement dite se rajoutent des brûlures, la projection de corps due à l'explosion. Les blessures peuvent être gravissimes (amputations...)", explique le Pr Emmanuel Masmejean, chirurgien de la main.

Les bons réflexes à adopter en cas d'accident

Dans l'urgence, il faut appeler les secours et essayer d'empêcher le piétinement de la zone de l'accident pour retrouver les parties de la main arrachées par l'explosion. "Et en cas de lésion grave avec amputation, il faut récupérer les fragments amputés même s'ils semblent très déchiquetés, les mettre dans une petite serviette humide et dans un sac plastique. Et placez ce sac plastique dans un autre sac plastique avec de la glace afin de conserver le fragment amputé. Si la main est délabrée avec des segments de doigts qui sont probablement partis, il faut rester calme et prendre des champs humides pour essayer de comprimer la main", rappelle le Pr Masmejean.

Même avec ces premiers gestes et l'orientation vers un centre SOS mains, l'expertise des chirurgiens spécialisés ne suffit pas toujours à réimplanter les doigts. Tout repose donc sur la prévention : évitez les pétards artisanaux et importés sans autorisation ou mieux encore, restez spectateurs des feux d'artifice organisés par les professionnels.