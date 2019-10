Migraine : et si on essayait l\'hypnose ?

L'origine de la douleur migraineuse est à chercher du côté des vaisseaux qui irriguent le cuir chevelu et le cerveau. Une partie de ces vaisseaux se trouve entre les méninges, une autre à l’intérieur du tissu cérébral. La paroi de ces vaisseaux contient des fibres musculaires capables de se contracter et de se relâcher. C’est ce qui permet d’augmenter ou de diminuer le diamètre des vaisseaux. Ce mécanisme permet d’adapter la quantité et la pression de sang dans le cerveau. Les migraine surviennent lorsque la paroi des vaisseaux sanguins se contracte rapidement. C’est ce qui fait souffrir le cerveau.

Juliette souffre de migraine depuis 9 ans. Elle suit un traitement médicamenteux depuis des années mais cela ne suffit pas. Avec l'hypnose, elle apprend à se défocaliser de sa douleur : en lui attribuant une image mentale. Juliette parvient ainsi à la contrôler et à la faire disparaître. Cinq à dix séances d'hypnose sont recommandées pour les migraines chroniques. Pour être efficace, l'hypnose doit être pratiquée régulièrement en dehors des séances, notamment grâce à l'auto-hypnose.