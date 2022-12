Grève des médecins : ils réclament une revalorisation des consultations

Les médecins libéraux sont de nouveau en grève. Cette semaine, les praticiens réclament toujours une revalorisation du prix de la consultation, ainsi que de meilleures conditions de travail.

Pas question pour le Docteur Michel d’utiliser son stéthoscope durant toute la semaine. Ce médecin généraliste en banlieue lilloise fait grève, entre Noël et le jour de l’An. En cause : les tâches administratives toujours plus nombreuses et la difficulté de trouver un successeur à quelques mois de la retraite. "Les jeunes ne sont plus du tout motivés, il n’y a plus d’attractivité de notre métier", déclare Marie-France Michel, médecin généraliste.

Embaucher une personne supplémentaire et rendre la profession plus attractive

Parmi les revendications des médecins libéraux, la revalorisation des consultations, qui passeraient pour les généralistes de 25 à 50 euros. Pour une psychiatre, gréviste elle aussi, la hausse des consultations permettrait d’embaucher une personne supplémentaire et rendrait plus attractive la profession. En cas de nécessité, les Agences régionales de santé pourraient procéder à des réquisitions de grévistes. Les médecins libéraux ont prévu de manifester à Paris, le 5 janvier.