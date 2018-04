Greffe : brûlé à 95% la peau de son jumeau l'a sauvé

Les médecins ne donnaient aucune chance de survie à Franck. Victime d'un accident du travail en septembre 2016, il en était ressorti brûlé au troisième degré sur 95% de son corps. Ses organes vitaux étaient ménacés. Face à cette situation critique, Eric, le frère jumeau de Franck, n'hésite pas une seconde et décide de donner sa peau pour sauver celle de son frère.

Alors qu'aucune intervention du genre n'avait auparavant eu lieu, l'équipe de chirurgie plastique et reconstructrice du Pr Maurice Mimoun et l’équipe d’anesthésie-réanimation du Pr Alexandre Mebazaan de l’hôpital Saint-Louis de Paris tentent alors l'impensable : une greffe de peau presque totale, une première mondiale.



Reportage diffusé le 23 novembre 2017

Après des mois d'incertitudes et de combats, Franck est sauvé. Les jumeaux ont vaincu la mort annoncée. Ils sont heureux, fiers, plus vivants que jamais. Ils racontent cette incroyable aventure médicale et humaine dans un livre "Life. Il était condamné, son jumeau l'a sauvé." (ed. Allary). Franck et Eric Dufourmantelle, accompagnés du Pr Maurice Mimoun, étaient les invités du Magazine de la santé ce jeudi 19 avril 2018.

Livre :