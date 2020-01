Bordeaux : des consultations médicales avec un robot

C'est une consultation futuriste avec un docteur virtuel. Le médecin ou agent conversationnel s'appelle Julia. C'est un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle qui joue le rôle du patient. "Le fait de s'adapter aux patients fait partie de l'intelligence artificielle. C'est un agent autonome, elle n'a pas besoin que quelqu'un la contrôle derrière", explique Étienne de Sevin, ingénieur en informatique à l'université de Bordeaux (Gironde).

Éviter certains diagnostics répétitifs

Julia est le produit d'un travail d'équipe entre le corps médical et des spécialistes de l'informatique au sein d'un laboratoire du CNRS et de l'université de Bordeaux. L'objectif n'est pas d'avoir moins de médecins, mais de leur éviter certains diagnostics répétitifs. Une relation de confiance se crée entre les patients et le médecin virtuel selon une étude réalisée auprès de 318 sujets de la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux.

