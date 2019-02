Agressions sexuelles à l'hôpital : quand les victimes s'expriment

Cécile Andrzejewski est membre du collectif de journalistes indépendants Youpress. Dans son livre "Silence sous la blouse" (Ed. Fayard), la journaliste présente, à travers les témoignages de victimes, une enquête sur les violences sexuelles à l'hôpital et plonge les novices dans le système peu connu mais ravageur de l'hôpital.

Culture du secret, justice de pairs, culte du chef... L'hôpital est un lieu de pouvoirs très imbriqués, assez opaques et les victimes ont souvent peur, en révélant leurs abus, de devoir affronter un véritable "parcours du combattant" et de voir ensuite, par des procédures alambiquées et ineptes, leur agresseur rester en place. Malheureusement, dans la plupart des cas, la victime subit les conséquences de sa prise de parole et la hiérarchie encourage au silence pour ne pas ternir l'image de l'hôpital. La règle tacite du milieu : "tout le monde sait et tout le monde se tait".

En dénichant des faits jamais révélés et en recueillant des histoires inédites, puisque méticuleusement étouffées, l'auteure nous entraîne au coeur d'un des systèmes les plus labyrinthiques, où règne l'impunité des blouses blanches. Cécile Andrzejewski était l'invitée du Magazine de la santé ce mercredi 20 février. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :

Silence sous la blouse

Agressions sexuelles, harcèlement à l'hôpital, des victimes brisent l'omerta

Cécile Andrzejewski

Ed. Fayard, février 2019