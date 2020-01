VIDEO. Trois choses à savoir sur les préservatifs

1 Le lubrifiant est systématique

"Le lubrifiant qui est sur le préservatif ne sert qu'à une seule chose : non pas à lubrifier le rapport sexuel mais uniquement à dérouler le préservatif et ça, personne le sait", explique Marc Pointel. Selon lui, de nombreuses personnes pensent que le lubrifiant sur le préservatif est suffisant. Or, ce n'est pas le cas. "C'est le meilleur moyen de casser le préservatif", prévient-il.

2 Il existe 56 tailles différentes

"Aujourd'hui, il n'y a pas que deux tailles, ces fameuses tailles, le classique et les fameuses grandes tailles", explique Marc Pointel.

3 S'entraîner, c'est la clef

Marc Pointel conseille de s'entraîner pour mettre correctement un préservatif. "Ça a l'air simple comme ça mais le préservatif peut-être très déroutant surtout quand on a pas, ou pas beaucoup, l'habitude de l'utiliser ou quand après une grande relation", estime Marc Pointel.