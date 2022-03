À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, 11 retraitées cherchent un endroit pour vieillir ensemble. La journaliste Valérie Heurtel, présente, jeudi 31 mars, sur le plateau du 13 Heures, nous en dit plus sur ce type d'initiatives.

À Montauban (Tarn-et-Garonne), 11 retraitées de 67 à 84 ans ont imaginé un projet de vie toutes ensemble. Pour elles, pas question de vieillir dans une maison de retraite. "On a envie de vivre avec les horaires que l'on veut, de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est pas du tout ça, dans les Ehpad", explique Ginette Pondarasse. Une autre retraitée détaille leur projet de vie commune, qui consiste en un immeuble où chacune dispose de son appartement, et où elles se retrouvent dans une salle commune.



Un projet qui n'a pas encore abouti, faute de financements

Par manque de financements, leur projet n'a pas encore abouti, mais pas question de baisser les bras. Deux d'entre elles s'apprêtent à partir en Belgique pour visiter l'habitat de leurs rêves, afin de s'en inspirer. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Valérie Heurtel présente d'autres initiatives de ce genre, comme la plateforme Internet "Un toit partagé", qui met en contact des seniors en recherche d'une colocation.