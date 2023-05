Santé : les bienfaits d’Internet chez les plus de 50 ans

Une étude américaine indique qu’Internet pourrait réduire le risque de déclin cognitif chez les séniors. Qu’en est-il ? Le point avec le docteur et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 8 mai.

Une étude des chercheurs de l’université de New-York a démontré qu’Internet pouvait réduire le risque de déclin cognitif de 43%. Pour ce faire, les universitaires "ont demandé à plus de 18 000 personnes âgées de 50 à 65 ans si elles utilisaient régulièrement Internet. Ils ont ensuite observé, sur une période moyenne de huit années, si ça pouvait réduire le risque de déclin cognitif majeur", explique le docteur et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 8 mai.

Des contenus à consommer avec modération

Ces résultats s’expliquent par une "simulation massive du cerveau". Le professionnel de santé développe : "Quand on cherche quelque chose sur Internet on stimule les zones visuelles, les zones du langage. C'est comme quand on lit". Toutefois, les contenus web doivent être consommés avec modération. "Ceux qui font trop [d’ordinateur], plus de six heures par jour, doublent leur risque" de déclin cognitif, conclut Damien Mascret.