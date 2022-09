Alzheimer : des voyages en train virtuels pour apaiser les malades

Des résidentes d'Ehpad sont conviées à un voyage, dans un wagon reconstitué. Pour les malades d'Alzheimer, cette animation favorise le retour au calme. Pendant 40 minutes, Betty, 91 ans, va rester assise dans le wagon devant un écran qui fait défiler des rails. D'habitude, elle déambule dans les couloirs. À ses côtés, Francine, 90 ans, est apaisée et évoque ses souvenirs. Déguisée en chef de train, une aide-soignante complète l'illusion.

"Une certaine sérénité"

Ces voyages virtuels sont proposés une à deux fois par semaine, en fin d'après-midi. "Ceux qui veulent partir, ne veulent plus partir. Ceux qui étaient agités sont beaucoup plus calmes. Ceux qui avaient des troubles du comportement retrouvent une certaine sérénité", explique le Dr Michel Bismuth, médecin coordinateur. Une expérience similaire en Italie aurait permis de diminuer de 40 % les médicaments des patients. Depuis deux mois, grâce à ces voyages, la communication est enrichie entre les patients et leurs familles.