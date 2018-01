Le gouvernement débloque 50 millions d'euros supplémentaires pour les Ehpad en difficulté

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a fait cette annonce sur RTL.

Un coup de pouce pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Jeudi 25 janvier, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que le gouvernement allait débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux structures les plus en difficulté. En plus des 100 millions inscrits au budget 2018 de la Sécurité sociale, "nous ajoutons 50 millions d'euros qui vont être donnés aux Agences régionales de santé pour qu'elles puissent accompagner au cas par cas, en fonction des difficultés, les Ehpad qui souffrent aujourd'hui d'un manque de moyens", a-t-elle déclaré sur RTL.

#EHPAD : "En plus du budget 2018, nous ajoutons 50 millions d'euros pour les agence régionales de santé pour aider au cas par cas les établissements qui souffrent d'un manque de moyens", annonce @agnesbuzyn dans #RTLMatin avec @EliMartichoux pic.twitter.com/Aao67SHgrm — RTL France (@RTLFrance) January 25, 2018

Une journée de mobilisation mardi

Mardi, la ministre avait déclaré qu'un "plan d'action" pour Ehpad serait présenté "dans les prochains jours", alors qu'une journée de grève est prévue mardi 30 janvier. Selon le ministère, des mesures seront annoncées "en fin de semaine" lors d'un déplacement de la ministre. "Ma volonté est de mettre en place un modèle d'organisation pérenne, pour garantir une offre de qualité sur l'ensemble du territoire, et adaptée aux besoins des personnes âgées", avait alors ajouté la ministre lors des questions au gouvernement.

"Certains établissements connaissent en effet des difficultés, et il nous revient d'en analyser les causes et de les aider à les résoudre", avait-elle reconnu.

A l'appel des syndicats CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD, les personnels des maisons de retraite médicalisées et des services à domicile doivent participer à une journée nationale de grève et de mobilisation "pour l'augmentation des effectifs, gage de l'amélioration de la prise en charge des résidents".